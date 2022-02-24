Песков заверил в стабилизации финансовых рынков России

Москва, 24 февраля. Неизбежная эмоциональная реакция в финансовой сфере на российскую спецоперацию на Украине прогнозировалась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, для этого приняты все меры.

Президент России Владимир Путин ранее в связи с обострением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе объявил о начале военной спецоперации на Украине. После этого российский рынок акций обвалился до многолетних минимумов, а курс доллара установил исторический рекорд, впервые с января 2016 года превысив 86 рублей. Однако вскоре рубль смог отыграть часть потерь за счет валютных интервенций Центробанка РФ.