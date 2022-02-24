Дочери Константина Меладзе удалили опухоль на ноге

Киев, 24 февраля. Наследница композитора и продюсера Константина Меладзе Лия перенесла операцию на бедре. Девушка несколько лет хромала, пока отец не заставил ее поехать в европейскую клинику.

После обследования выяснилось, что у 17-летней Лии образовалась доброкачественная опухоль на ноге. Девушке рассказали про новообразование уже после операции.

«Да, я узнала об этом, когда уже все было хорошо. Но у меня не было страха перед раком», — поделилась она в эфире украинского YouTube-шоу «ЖБЛ».

По словам дочери Меладзе, скоро она вновь поедет в Европу на реабилитацию. Теперь, когда проблемы со здоровьем уже почти позади, Лия может сосредоточиться на творчестве.

Девушка принимает участие в вокальном телепроекте «Гoлос». Она прошла слепые прослушивания и попала в команду к бывшей участнице группы «Время и Стекло» Наде Дорофеевой.

У Меладзе в браке с Яной Сумм родилось трое детей — Алиса, Лия и Валерий. У сына композитора еще в детстве диагностировали аутизм. Мальчик постоянно находится вместе с няней и учится в специальном центре.