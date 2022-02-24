Канцлер Австрии Нехаммер объявил о заморозке проекта «Северный поток - 2»

Вена, 24 февраля. Проект «Северный поток — 2» решили заморозить. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Во время заседания Национального совета Австрии канцлер назвал причину подобных мер — развернувшаяся специальная военная операция на Украине с российской стороны.

«Это только одна из многих мер, которые мы примем, чтобы показать России, что в Европе не будет проявлено к ней понимание, когда политика совершается путем насилия», — говорит Нехаммер.

Ранее журналисты издания Spiegel сообщили о приостановке процесса сертификации газопровода «Северный поток — 2». По информации корреспондентов, такое решение было принято Министерством экономики и энергетики Германии.