Шольц: Евросоюз 24 февраля объявит новые санкции против России

Берлин, 24 февраля. Евросоюз уже сегодня примет новый пакет санкций против России. С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц.

Политик раскритиковал начало военной операции России в Луганской и Донецкой народных республиках. По его словам, действия Москвы «ничем нельзя объяснить».

Евросоюз и раньше заявлял, что введет ограничительные меры против РФ на фоне ситуации в Донбассе. С такой угрозой выступил и президент Соединенных Штатов Джо Байден. Вашингтон и его союзники 24 февраля введут санкции против Москвы.

О начале военной операции России в отношении Украины 24 февраля объявил президент Владимир Путин. По его словам, она призвана защитить Донбасс.