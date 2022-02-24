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Бельгия выступила за ограничение въезда в ЕС для всех россиян

Политика
Бельгия выступила за ограничение въезда в ЕС для всех россиян
ФБА «Экономика сегодня» .

Брюссель, 24 февраля. Госсекретарь Бельгии по миграции Самми Махди выступил с предложением ограничить посещение Евросоюза жителями России. Слова политика приводит агентство Reuters.

Евросоюзу полагается изучить вопрос запрета на посещение стран объединения для российских граждан. Соответствующее заявление сделал бельгийский миграционный чиновник.

Бельгия заинтересована в том, чтобы ЕС остановил выдачу виз россиянам. По мнению Махди, необходимо ограничить возможности для передвижения как студентам, так и путешествующим по работе гражданам РФ.

﻿«В настоящий момент россияне нежелательны здесь, общий запрет на (выдачу — Прим. ФАН) виз россиянам не должен быть табуирован», — акцентировал внимание Махди.

Верховный представитель Европейского союза Жозеп Боррель ранее заявил, что ЕС вскоре утвердит очередной пакет санкций против Российской Федерации. Отмечалось, что санкции затрагивают также и официального представителя МИД России Марию Захарову. Дипломат заметила, что включение в перечень санкций ЕС для нее — подарок к 23 Февраля.

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