Нацбанк Украины остановил проведение расходных операций по счетам из РФ

Киев, 24 февраля. Руководство Национального банка Украины приняло решение о заморозке транзакций по счетам резидентов Российской Федерации, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Украинский регулятор, помимо ограничений в отношении российских клиентов, утвердил запрет на снятие наличных со счетов. Гражданам страны разрешается снять до 100 тысяч гривен в день, однако они не могут получить иностранную валюту в банкоматах.

«Запрещаем выдачу наличных средств со счетов клиентов в иностранной валюте, кроме предприятий и учреждений, которые обеспечивают выполнение мобилизационных планов или задач правительства», — говорится в сообщении регулятора.

Представители НБУ обратили внимание клиентов, что местная финансовая система государства работает в привычном режиме. Изменения в работе банков связывают с началом спецоперации России на территории Донбасса. Президент РФ Владимир Путин, объясняя свое решение, отметил, что задача заключается в том, чтобы спасти мирных жителей региона от геноцида со стороны украинских властей.