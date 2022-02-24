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Нацбанк Украины остановил проведение расходных операций по счетам из РФ

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 13:50
Экономика
Нацбанк Украины остановил проведение расходных операций по счетам из РФ
wikipedia.org

Киев, 24 февраля. Руководство Национального банка Украины приняло решение о заморозке транзакций по счетам резидентов Российской Федерации, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Украинский регулятор, помимо ограничений в отношении российских клиентов, утвердил запрет на снятие наличных со счетов. Гражданам страны разрешается снять до 100 тысяч гривен в день, однако они не могут получить иностранную валюту в банкоматах.

«Запрещаем выдачу наличных средств со счетов клиентов в иностранной валюте, кроме предприятий и учреждений, которые обеспечивают выполнение мобилизационных планов или задач правительства», — говорится в сообщении регулятора.

Представители НБУ обратили внимание клиентов, что местная финансовая система государства работает в привычном режиме. Изменения в работе банков связывают с началом спецоперации России на территории Донбасса. Президент РФ Владимир Путин, объясняя свое решение, отметил, что задача заключается в том, чтобы спасти мирных жителей региона от геноцида со стороны украинских властей.

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