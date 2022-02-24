Руководство НАТО назвало спецоперацию ВС РФ на Украине «угрозой» для безопасности Европы

Брюссель, 24 февраля. Начало российской спецоперации на Украине в руководстве Североатлантического альянса расценили как «угрозу» для безопасности и стабильности всей Европы. В связи с этим НАТО усилит военное присутствие в Восточной Европе.

Брюссель заявил о решении развернуть дополнительные силы в Восточной Европе на фоне операции ВС РФ на Украине. Руководство военного блока расценило действия России как «угрозу» для европейской безопасности.

Ранее ряд стран ЕС анонсировали новые санкции против России из-за решение Москвы о признании независимости ЛДНР. Европейский союз анонсировал введение ограничений, которые коснутся почти 400 российских граждан, в санкционные списки включены глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и представитель МИД РФ Мария Захарова.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тем временем призвал лидеров стран НАТО провести экстренный саммит по поводу ситуации на Украине.