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Руководство НАТО назвало спецоперацию ВС РФ на Украине «угрозой» для безопасности Европы

Армия
Руководство НАТО назвало спецоперацию ВС РФ на Украине «угрозой» для безопасности Европы

Брюссель, 24 февраля. Начало российской спецоперации на Украине в руководстве Североатлантического альянса расценили как «угрозу» для безопасности и стабильности всей Европы. В связи с этим НАТО усилит военное присутствие в Восточной Европе.

Брюссель заявил о решении развернуть дополнительные силы в Восточной Европе на фоне операции ВС РФ на Украине. Руководство военного блока расценило действия России как «угрозу» для европейской безопасности.

Ранее ряд стран ЕС анонсировали новые санкции против России из-за решение Москвы о признании независимости ЛДНР. Европейский союз анонсировал введение ограничений, которые коснутся почти 400 российских граждан, в санкционные списки включены глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и представитель МИД РФ Мария Захарова.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тем временем призвал лидеров стран НАТО провести экстренный саммит по поводу ситуации на Украине.

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Все новости / Армия / Руководство НАТО назвало спецоперацию ВС РФ на Украине «угрозой» для безопасности Европы
украина россия нато
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