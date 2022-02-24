Жителей Луганской, Донецкой и Одесской областей будут эвакуировать поездами

Киев, 24 февраля. Украинская железнодорожная компания сообщила о запуске рейсов в Луганской, Донецкой и Одесской областях для эвакуации населения.

Представители Укржелдороги написали на странице в соцсети Facebook о запуске специальных рейсов. Поезда будут направлены для эвакуации жителей Луганской, Донецкой и Одесской областей. Подробное расписание движения поездов пока не сообщается, однако уже известно, что будут запущены дополнительные рейсы.

Эвакуация вызвана обострением ситуации в Донбассе. Конфликт на территории Украины перешел в новую фазу. Ранее стало известно об эвакуации мирных жителей ДНР и ЛНР, население направилось через пропускные пункты России в приграничные регионы. Также поезд с беженцами приняли в Подмосковье.