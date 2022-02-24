Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 14:31
14:30
Политика
Президент Турции Эрдоган созвонился с украинским лидером Зеленским
14:30
Армия
Бойцы Народной милиции ЛНР ликвидировали 72 военных объекта ВСУ в Донбассе
14:28
Происшествия
Один человек тяжело ранен после ракетного удара ВСУ по российским судам в Азовском море
14:27
Политика
Военный эксперт Коротченко: Украинцы будут встречать наших солдат с цветами как освободителей
14:26
Экономика
Аналитик Першиков объяснил панические настроения на мировом финансовом рынке
14:25
Общество
Число госпитализированных в стационар петербуржцев с COVID-19 превышает семь тысяч
14:22
Армия
Песков: россияне поддержали проведение спецоперации ВС РФ в Донбассе
14:22
Общество
Работа детсадов и школ в граничащих с Украиной районах Брянской области приостановлена
14:21
Политика
Жительница Хеннефа заявила об ужасе немцев из-за возможного отказа ФРГ от российского газа
14:19
Общество
Известный реставратор Владимир Сорин скончался в Петербурге
Все новости

Опередить Запад: политолог о сроках проведения спецоперации ВС РФ

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 14:29
Политика
Опередить Запад: политолог о сроках проведения спецоперации ВС РФ
Министерство обороны РФ  / 

Операция российских войск на Украине должна быть молниеносной, дабы не допустить вмешательства стран Запада в конфликт. Таким мнением в разговоре с ФАН поделился политолог Алексей Живов.

Сегодня утром руководством России в лице президента Владимира Путина было объявлено о начале военной спецоперации на Украине с целью защиты население ДНР и ЛНР. Также в числе целей били заявлены денацификация и демилитаризация Украины.

«Мое мнение, что военная операция на Украине должна быть молниеносной, несколько дней. В дальнейшем будут вестись мирные переговоры. Почему нужно проводить быстро? Потому что нельзя дать западным странам каким-то военным образом отреагировать на происходящее вокруг России и Украины», — отметил политолог.

Что касается причин конфликта, эксперт указал на то, что в условиях нарастания военного присутствия западных стран на территории Украины подобный исход был предсказуем.

 «Эта операция назревала давно, с 2014 года, мы все это прекрасно понимаем. В момент, когда над Украиной стали тренироваться и разворачиваться стратегические ядерные бомбардировщики королевских ВВС, пошел обратный отсчет для украинского режима. Украина буквально приставила России нож к горлу. С точки зрения военной безопасности то, чем стала Украина, и то, что там происходит, было для России неприемлемо. Поэтому шаг президента абсолютно осознан с любой государственной точки зрения», — рассказал он.

Также Живов обратил внимание на то, что, исходя из сообщений в открытых источниках, операция носит максимально гуманный характер.

«Пока из того, что я вижу по открытым каналам и из сообщений военкоров, Россия ведет предельно гуманную военную операцию. Удары наносятся исключительно по военным объектам высокоточным оружием», — заключил эксперт.

Напомним, текущая спецоперация широко освещается большинством мировых СМИ. Ввиду специфики событий в Сети появляется большое количество недостоверной информации. Так, об опасности фейков по ситуации на востоке Украины уже предупредил Роскомнадзор.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Опередить Запад: политолог о сроках проведения спецоперации ВС РФ
россия донбасс украина запад
Комментировать