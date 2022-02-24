Опередить Запад: политолог о сроках проведения спецоперации ВС РФ

Операция российских войск на Украине должна быть молниеносной, дабы не допустить вмешательства стран Запада в конфликт. Таким мнением в разговоре с ФАН поделился политолог Алексей Живов.

Сегодня утром руководством России в лице президента Владимира Путина было объявлено о начале военной спецоперации на Украине с целью защиты население ДНР и ЛНР. Также в числе целей били заявлены денацификация и демилитаризация Украины.

«Мое мнение, что военная операция на Украине должна быть молниеносной, несколько дней. В дальнейшем будут вестись мирные переговоры. Почему нужно проводить быстро? Потому что нельзя дать западным странам каким-то военным образом отреагировать на происходящее вокруг России и Украины», — отметил политолог.

Что касается причин конфликта, эксперт указал на то, что в условиях нарастания военного присутствия западных стран на территории Украины подобный исход был предсказуем.

«Эта операция назревала давно, с 2014 года, мы все это прекрасно понимаем. В момент, когда над Украиной стали тренироваться и разворачиваться стратегические ядерные бомбардировщики королевских ВВС, пошел обратный отсчет для украинского режима. Украина буквально приставила России нож к горлу. С точки зрения военной безопасности то, чем стала Украина, и то, что там происходит, было для России неприемлемо. Поэтому шаг президента абсолютно осознан с любой государственной точки зрения», — рассказал он.

Также Живов обратил внимание на то, что, исходя из сообщений в открытых источниках, операция носит максимально гуманный характер.

«Пока из того, что я вижу по открытым каналам и из сообщений военкоров, Россия ведет предельно гуманную военную операцию. Удары наносятся исключительно по военным объектам высокоточным оружием», — заключил эксперт.

Напомним, текущая спецоперация широко освещается большинством мировых СМИ. Ввиду специфики событий в Сети появляется большое количество недостоверной информации. Так, об опасности фейков по ситуации на востоке Украины уже предупредил Роскомнадзор.