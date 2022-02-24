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Президент Украины Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации

Политика
Президент Украины Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 24 февраля. Законопроект о всеобщей мобилизации внесен в Верховную раду Украины. Информация появилась на сайте парламента.

Согласно полученной информации, документ внес президент страны Владимир Зеленский. Сейчас текст законопроекта отсутствует на информационном ресурсе. Его передали на рассмотрение в парламент.

Ранее Владимир Зеленский обратился к соотечественникам на фоне проведения специальной военной операции России в Донбассе. По его словам, Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой.

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