Президент Украины Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации

Киев, 24 февраля. Законопроект о всеобщей мобилизации внесен в Верховную раду Украины. Информация появилась на сайте парламента.

Согласно полученной информации, документ внес президент страны Владимир Зеленский. Сейчас текст законопроекта отсутствует на информационном ресурсе. Его передали на рассмотрение в парламент.

Ранее Владимир Зеленский обратился к соотечественникам на фоне проведения специальной военной операции России в Донбассе. По его словам, Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой.