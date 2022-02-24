Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 14:30
14:30
Политика
Президент Турции Эрдоган созвонился с украинским лидером Зеленским
14:30
Армия
Бойцы Народной милиции ЛНР ликвидировали 72 военных объекта ВСУ в Донбассе
14:28
Происшествия
Один человек тяжело ранен после ракетного удара ВСУ по российским судам в Азовском море
14:27
Политика
Военный эксперт Коротченко: Украинцы будут встречать наших солдат с цветами как освободителей
14:26
Экономика
Аналитик Першиков объяснил панические настроения на мировом финансовом рынке
14:25
Общество
Число госпитализированных в стационар петербуржцев с COVID-19 превышает семь тысяч
14:22
Армия
Песков: россияне поддержали проведение спецоперации ВС РФ в Донбассе
14:22
Общество
Работа детсадов и школ в граничащих с Украиной районах Брянской области приостановлена
14:21
Политика
Жительница Хеннефа заявила об ужасе немцев из-за возможного отказа ФРГ от российского газа
14:19
Общество
Известный реставратор Владимир Сорин скончался в Петербурге
Все новости

Лукашенко анонсировал телефонный разговор с Путиным «сегодня-завтра»

Политика
Лукашенко анонсировал телефонный разговор с Путиным «сегодня-завтра»
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Минск, 24 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам политика, это произойдет «сегодня-завтра».

Лидеры обсудят, каким вооружением следует укрепить «прикрытие западного направления», объяснил президент.

Ранее Лукашенко заявил, что полномасштабный конфликт на Украине можно предотвратить, для чего сторонам конфликта следует сесть за стол переговоров. Кроме того, он предложил сделать Минск площадкой для переговоров Москвы и Киева. Президент Белоруссии добавил, что в повестке дня стоит вопрос признания независимости республик Донбасса.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Лукашенко анонсировал телефонный разговор с Путиным «сегодня-завтра»
украина путин донбасс лукашенко
Комментировать