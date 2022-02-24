Лукашенко анонсировал телефонный разговор с Путиным «сегодня-завтра»

Минск, 24 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам политика, это произойдет «сегодня-завтра».

Лидеры обсудят, каким вооружением следует укрепить «прикрытие западного направления», объяснил президент.

Ранее Лукашенко заявил, что полномасштабный конфликт на Украине можно предотвратить, для чего сторонам конфликта следует сесть за стол переговоров. Кроме того, он предложил сделать Минск площадкой для переговоров Москвы и Киева. Президент Белоруссии добавил, что в повестке дня стоит вопрос признания независимости республик Донбасса.