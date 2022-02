Республиканцы раскритиковали Байдена из-за кризиса на Украине

Вашингтон, 24 февраля. Члены Республиканской партии США разделились в оценке событий на Украине. Как сообщает телеканал CBS News, многие из них выступили с критикой в адрес президента Байдена.

Trump called Putin "smart" in a radio interview with "The Clay Travis & Buck Sexton Show" on Tuesday, after the Russian president gave a speech that laid out his justification for Russia's move into Ukraine. https://t.co/J45nbv11I3 — CBS News (@CBSNews) February 24, 2022

Мнения республиканцев разделились относительно происходящих событий на Украине и начале специальной военной операции в Донбассе. Некоторые из американских политиков поддержали позицию бывшего президента и лидера партии Дональда Трампа, который назвал решение Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР «гениальным». Они обвиняют администрацию Джо Байдена в слабости. В то же время большинство республиканцев осуждают действия Путина на Украине и призывают к «быстрым и жестким» санкциям.

Санкции и помощь Украине

Двухпартийная группа сенаторов призвала увеличить военную и экономическую поддержку Украине, а также ввести «надежные» санкции против российских олигархов. В списке — сопредседатель Украинского кокуса Конгресса, республиканец из Пенсильвании Брайан Фитцпатрик, республиканец из Мэриленда Энди Харрис, демократ из Огайо Марси Каптур и демократ из Иллинойса Майк Куигли.

«Безопасность Украины и ее самоопределение не могут зависеть от согласия России — они должны быть гарантированы. Укрепив позиции Украины, продемонстрировав единую глобальную коалицию и заставив Путина осознать последствия, от которых пострадает Россия, мир может предотвратить дальнейшую эскалацию», — говорится в их совместном заявлении.

Республиканец из Айдахо Джим Риш в своем обращении заявил, что действия России «равносильны вторжению» и также призвал к немедленному введению санкций.

«США и наши союзники должны немедленно ввести жесткие санкции, которые Путин не сможет игнорировать», — сказал он.

Sen. Rob Portman, an Ohio Republican who co-chairs the Senate Ukraine Caucus, said the U.S. did not go far enough when Russia invaded Crimea eight years ago, and urged Biden to take stronger action.https://t.co/VX1PhwJKLf — Ohio Capital Journal (@OhioCapJournal) February 23, 2022

Сенатор-республиканец из Огайо Роб Портман отметил, что США не отреагировали, когда восемь лет назад Крым воссоединился с Россией, и призвал Байдена принять более решительные меры, чтобы аналогичная ситуация не произошла вновь.

«Я призываю администрацию Байдена ввести разрушительные санкции уже сейчас, как средство сдерживания дальнейших российских военных против нашего союзника Украины», — сказал он.

Слабость администрации

Сенатор-республиканец из Висконсина Рон Джонсон заявил в пресс-релизе, что шаги Байдена по отмене трубопровода Keystone XL, выводу войск из Афганистана и увеличению государственных расходов продемонстрировали остальному миру слабость США.

«Все эти действия ослабили Америку, и наши враги это заметили. Они пользуются слабостью администрации Байдена», — написал он.

Еще одна группа республиканцев Палаты представителей во главе с лидером Кевином Маккарти раскритиковала президента США за то, что он не сделал больше, чтобы «наказать» Путина.

«Решение Владимира Путина начать новое наступление на Украину предосудительно. К сожалению, президент Байден последовательно выбирал умиротворение, и его жесткий разговор о России никогда не сопровождался решительными действиями», — высказался Маккарти в Twitter.

Vladimir Putin’s decision to launch a renewed invasion of Ukraine is reprehensible. Sadly, President Biden consistently chose appeasement, and his tough talk on Russia was never followed by strong action.



My full statement with other @HouseGOP leaders: https://t.co/yyGupRl2Kz pic.twitter.com/vrKB5zW1Wn — Kevin McCarthy (@GOPLeader) February 22, 2022

«Это просто еще одна неудачная линия на песке, которую провел президент Байден», — написал в Twitter республиканец из Теннесси Марк Грин, подразумевая, вероятно, «красные линии», которые выдвинули США и Россия.

#ICYMI: Putin won’t stop. This is just another failed line in the sand on President Biden’s part. https://t.co/xfx2qqcxTT — Rep. Mark Green (@RepMarkGreen) February 22, 2022

Спецоперация на Донбассе

Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. В Минобороны РФ подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре — мирному населению ничего не угрожает. Ранее в понедельник Путин подписал указ о признании народных республик Донецка и Луганска.

В ответ президент Владимир Зеленский подписал указ «О введении военного положения в Украине». Оно предусматривает запрет на митинги, ограничение свободы передвижения, контроль СМИ, досмотр вещей и жилья граждан, а также другие ущемления прав и свобод украинцев. Секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов сообщил, что режим чрезвычайного положения будет меняться в зависимости от регионов — особенно строгим он будет в областях, граничащих с Россией и Белоруссией. Также руководство республики планирует призвать на службу 36 тыс. резервистов.

В Евросоюзе заявили, что в случае необходимости готовы быстро принять дополнительные экономические санкции против РФ. Президент США Джо Байден в свою очередь заявил, что мировое сообщество призовет Россию к ответу за ее действия на Украине, а Америка и их союзники будут отвечать «решительным образом». Президент США вновь подчеркнул, что Вашингтону удалось достичь «уникального единства» с НАТО и другими европейскими союзниками.