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Хоккеисты тольяттинской «Лады» вернутся из Ростова-на-Дону на автобусе
Спорт
Хоккеисты тольяттинской «Лады» вернутся из Ростова-на-Дону на автобусе
hclada.ru  /  пресс-служба

Ростов-на-Дону, 24 февраля. Тольяттинская «Лада», лидирующая в серии против ХК «Ростов» в первом раунде Кубка Петрова 2:0, прибыла в Ростов-на-Дону вечером 23 февраля. 25 и 26 февраля будут проведены третья и четвертая игры плей-офф Кубка Петрова с местной командой, сообщает сетевое издание «СОВА». Тогда и станет ясно, станут ли эти игры последними в противостоянии двух команд в этом сезоне. Это может произойти, если «Лада» победит в обеих встречах (напомним: серия длится до четырех побед одной из команд).

В Тольятти команда будет возвращаться на автобусе по причине отмены авиарейсов из ростовского аэропорта. Об этом сообщила пресс-службы «Лады». Информации о следующих поездках в Ростов-на-Дону пока нет. Тольяттинские болельщики надеются, что они и не понадобятся.

Ранее ФАН рассказывал о расторжении ярославским «Локомотивом» контракта с американским форвардом Ридом Буше. На такой шаг клуб пошел, узнав, что на родине хоккеисту было предъявлено обвинение в изнасиловании.

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