Волонтеры Подмосковья приняли второй поезд с беженцами из Донбасса

Москва, 24 февраля. Второй поезд с 400 беженцами из Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Подмосковье. Эвакуированных граждан в Апрелевке встретили волонтеры.

Пассажирами прибывшего поезда являются дети, женщины и старики. Добровольцы проводили их в автобусы, раздали питьевую воду и сухпайки. Беженцев временно разместят в санаториях и детских лагерях в Волоколамске, Коломне, а также Клину, Зарайске, Подольске, Пушкинском и Наро-Фоминском округах.

Первый состав с эвакуированными из Донбасса людьми прибыл в Подмосковье 22 февраля. В поезде находились более 900 человек. Ситуация на Украине резко обострилась в связи с началом боевых действий. Киев открыл огонь по территориям ДНР и ЛНР.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее распорядился развернуть пункты временного размещения в регионе. Он отметил, что начало военной спецоперации никак не угрожает местному населению.