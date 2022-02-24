Роскомнадзор напомнил СМИ о необходимости использовать официальные данные о Донбассе

Москва, 24 февраля. Средства массовой информации должны использовать проверенные данные о ситуации в Донбассе, напомнили в Роскомнадзоре.

За последние часы значительно выросло количество случаев распространения СМИ и иными информационными ресурсами недостоверных сведений. В связи с этим Роскомнадзор напоминает о необходимость использовать лишь проверенные материалы, касающиеся ситуации в ДНР и ЛНР, полученные из официальных российских источников.

Президент России Владимир Путин заявил в четверг о начале спецоперации на Украине, пишет «Ридус». Австралийская авиакомпания Austrian Airlines отменяет рейсы в украинские города из-за ситуации в республике.