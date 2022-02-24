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Глава МИД Ирана Абдоллахиян выступил с заявлением в связи с ситуацией на Украине

Политика
Глава МИД Ирана Абдоллахиян выступил с заявлением в связи с ситуацией на Украине
Федеральное агентство новостей  /  ТАСС\Джавахадзе Зураб

Тегеран, 24 февраля. Россия и Украина должны урегулировать противостояние политическим и демократическим путем. Так считает министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Дипломат озвучил официальную позицию Тегерана по военной операции России в Донбассе. По его словам, украинский кризис коренится в провокациях Североатлантического альянса.

«Мы не рассматриваем военные действия как решение конфликта», — подчеркнул глава МИД Ирана.

Он призвал российских и украинских военных прекратить огонь. Сторонам следует сосредоточиться на демократическим и политическом урегулировании ситуации на Украине.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. По его словам, он призвана защитить Донбасс.

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украина донбасс иран абдоллахиян
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