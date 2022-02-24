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Экс-премьер Ливии Дбейба сформировал вооруженную группу ради удержания власти в Триполи

Весь мир
Экс-премьер Ливии Дбейба сформировал вооруженную группу ради удержания власти в Триполи
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Триполи, 24 февраля. Правительство национального единства Ливии (ПНЕ) объявило о создании военизированной группировки под названием «Силы в поддержку конституции и выборов».

В обнародованном заявлении нового формирования говорится, что ее члены отвергают недавние решения парламента и Высшего государственного совета (ВГС), включая избрание нового правительства и внесение поправок в основные законы страны.

Отмечается также, что вооруженная группа выступает за проведение выборов в законодательный орган и референдума по конституции. В заявлении содержится угроза остановить любое новое правительство, пытающееся войти в Триполи, и противостоять ему военным путем.

Накануне глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дбейба предупредил, что назначение альтернативного кабмина может привести к войне и хаосу в стране. Он пообещал при этом передать бразды правления только избранному исполнительному органу. Хватаясь за остатки господства, Дбейба сообщил, что в скором времени представит новую программу переходного периода, в которую включено проведение выборов в июне 2022 года.

«Я ни в коем случае не соглашусь с передачей власти хаосу», — добавил политик.

Примечательно, что после избрания 10 февраля парламентом Фатхи Башаги в качестве нового премьера Дбейба отправился в родной город Мисурата, чтобы заручиться поддержкой местных вооруженных группировок. Срок полномочий ПНЕ истек еще 24 декабря 2021 года одновременно с несостоявшимися всенародными парламентскими и президентскими выборами.

В последние месяцы Абд аль-Хамид Дбейба все чаще выбирает незаконные методы политической игры. Так, он выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах, не имея на это законного права.

Нелегитимный премьер не раз попадался на фальсификации документов. Кроме того, контроль над ливийскими инвестиционными проектами позволил ему отслеживать многомиллионные активы, похищенные в эпоху Муаммара Каддафи, и самовольно распоряжаться нефтяными доходами государства, используя зачастую незаконные коррупционные схемы.

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ливия
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