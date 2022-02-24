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Вячеслав Володин призвал украинцев отказаться от участия в мобилизации

Политика
Вячеслав Володин призвал украинцев отказаться от участия в мобилизации
twitter.com  /  @dumagovru

Москва, 24 февраля. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин обратился к украинцам на фоне обострившейся ситуации на Украине и в условиях начала военных действий.

Жителей Украины призвали не участвовать в мобилизационной процедуре. Соответствующее заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также предложил местным гражданам поговорить со своими родными и близкими, чтобы те не сопротивлялись и сложили оружие. Это касается служащих в ВСУ.

Кроме того, депутат обратился и к Верховной раде. Он акцентировал внимание на том, что Россия никогда не была врагом Украины. Сейчас же за парламентариями решение, «как дальше будем жить».

Спикер ГД РФ назвал украинцев братским народом и сообщил, что жителям страны и депутатам Украины важно сейчас проявить благоразумие.

Сегодня утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ранее РФ признала суверенитет ЛДНР. Помимо этого, с ДНР и ЛНР Москвой были подписаны договоры о взаимной поддержке и сотрудничестве.

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донбасс госдума володин Украина и Россия
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