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Социолог Копатько обрисовал ситуацию в Киеве на фоне операции в Донбассе

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 14:00
Пресс-центр
Социолог Копатько обрисовал ситуацию в Киеве на фоне операции в Донбассе
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Санкт-Петербург, 24 февраля. Поступающие из Донбасса сведения отличаются противоречивостью, но с уверенностью можно говорить об откатывании линии фронта от Донецка. Об этом в эфире медиацентра «Патриот» заявил социолог Евгений Копатько.

Обострение ситуации в Донбассе и старт операции по освобождению оккупированных Вооруженными силами Украины прифронтовых пунктов стали предметом обсуждения в эфире медиацентра «Патриот». В студии собрались политологи, экономисты, политики и общественные деятели. В рамках обсуждения социолог Евгений Копатько отметил, что поступающая из Донбасса информация крайне противоречивая, но известно, что линия фронта «откатилась» от Донецка.

«Это однозначно подтверждают фактически все, там бои где-то на севере Луганской области идут. Линия фронта отодвинулась от Донецка и Луганска — вот это я могу сказать однозначно. Очень противоречивая информация поступает из регионов Украины, особенно из Киева», — сообщил эксперт.

По словам Копатько, царящее в Киеве настроение проще описать словом «паника». Ключевым показателем является тот факт, что население торопится покинуть столицу и уехать на запад страны.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято после просьбы о помощи от Донецкой и Луганской народных республик. Москва при этом подчеркивает, что не намерена оккупировать территорию Украины, но будет стремиться к ее демилитаризации.

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