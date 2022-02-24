Россия откроет новые воздушные коридоры для авиаперелетов за рубеж

Москва, 24 февраля. Международные рейсы в России будут выполняться по новым воздушным коридорам до открытия прежних, заявили в Ростуризме.

В связи с нововведениями время полета по каждому из направлений увеличится от 40 до 90 минут. Что касается Ростуризма, ведомство запустило горячую линию в связи с временным закрытием аэропортов на юге России. Граждане могут получить ответы на интересующие вопросы, позвонив по номеру 8-800-200-34-11.

В настоящий момент на юге страны остановлена работа 12 аэропортов. Пассажирам ближайших рейсов рекомендовано не приезжать туда. Для граждан, желающих покинуть юг России, запустят дополнительные автобусы и поезда. В частности над этим уже работает Минтранс, а также РЖД.