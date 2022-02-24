Военный эксперт Коротченко не исключил новых уголовных дел против украинских националистов

Санкт-Петербург, 24 февраля. Около 400 уголовных дел о событиях на территории Донбасса уже возбуждено. Украинским политикам придется ответить за свои действия, заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире Медиагруппы «Патриот».

Украинские военные преступники действительно совершили целый ряд действий, квалифицирующихся как геноцид русского населения Донбасса, заявил журналист. За это придется отвечать в том числе политикам Украины, которые отдавали армии преступные приказы. Не исключено возбуждение новых уголовных дел, уверен Коротченко.

«Полагаю, что будут возбуждены уголовные дела не только по фактам массовых убийств, геноцида и военных преступлений, совершенных националистическими батальонами и вооруженными силами Украины на Донбассе. Также, очевидно, будут возбуждены уголовные дела и по факту массового сожжения людей в Одессе, а за такими преступлениями стоят украинские националисты и тогдашний министр внутренних дел», — подчеркнул военный эксперт в эфире Медиагруппы «Патриот».

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Ранее Коротченко заявил, что Россия должна использовать все имеющиеся дипломатические методы, чтобы урегулировать ситуацию в Донбассе мирным путем. Однако Украина фактически попыталась развязать войну не только с ЛНР и ДНР, но и с РФ, считает эксперт.