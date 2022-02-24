Лукашенко: вторжение в Белоруссию автоматически будет означать нападение на Россию

Минск, 24 февраля. Россия будет рассматривать любое нападение на Белоруссию как атаку на себя, ка это и обозначено в договоре о Союзном государстве. Об этом СМИ рассказал лидер республики Александр Лукашенко.

В четверг Александр Лукашенко рассказал СМИ о «клятве», которую дал ему российский коллега Владимир Путин. По словам Лукашенко, Путин обещал рассматривать любую военную агрессию против Белоруссии как прямое нападение на Россию.

«Любое нападение и хоть один шаг через границу на территорию Белоруссии — это будет означать, что они атакуют Россию», — заявил Лукашенко.

Также белорусский лидер прокомментировал ситуацию на Украине и заявил, что полномасштабного конфликта в стране можно избежать. Для этого Москва и Киев должны сесть за стол переговоров.