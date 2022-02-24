Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 14:29
14:28
Происшествия
Один человек тяжело ранен после ракетного удара ВСУ по российским судам в Азовском море
14:27
Политика
Военный эксперт Коротченко: Украинцы будут встречать наших солдат с цветами как освободителей
14:26
Экономика
Аналитик Першиков объяснил панические настроения на мировом финансовом рынке
14:25
Общество
Число госпитализированных в стационар петербуржцев с COVID-19 превышает семь тысяч
14:22
Армия
Песков: россияне поддержали проведение спецоперации ВС РФ в Донбассе
14:22
Общество
Работа детсадов и школ в граничащих с Украиной районах Брянской области приостановлена
14:21
Политика
Жительница Хеннефа заявила об ужасе немцев из-за возможного отказа ФРГ от российского газа
14:19
Общество
Известный реставратор Владимир Сорин скончался в Петербурге
14:19
Политика
Песков заявил о негативном отношении Кремля к введению ЕС личных санкций против Путина
14:18
Политика
Песков ответил на вопрос о возможности переговоров Путина и Зеленского
Все новости

Под плотным огнем: военкор Сладков рассказал о ситуации на КПП между ДНР и Украиной

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 13:42
Политика
Под плотным огнем: военкор Сладков рассказал о ситуации на КПП между ДНР и Украиной
Федеральное агентство новостей  / 

Российский военный журналист Александр Сладков рассказал ФАН о ситуации близ контрольно-пропускного пункта между Донецкой Народной Республикой (ДНР) и Украиной.

По информации Сладкова, на данный момент под плотным огнем находятся трассы, ведущие из Донецка в Мариуполь, на юг республики к Азовскому морю.

«Это считается одним из основных направлений движения силовых структур ДНР для расширения территории, которая сейчас временно находится под контролем украинских войск. Стреляют, естественно, ВСУ, артиллерия. Вся трасса, которая идет от Донецка до Еленовки — это контрольно-пропускной пункт между ДНР и Украиной, — находится под обстрелом. То есть территория, которая находится под Украиной сейчас», — говорит журналист.

Сегодня из-за обострения ситуации на Украине президент РФ Владимир Путин сообщил о проведении специальной военной операции. Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что радостно воспринял это решение Путина.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Под плотным огнем: военкор Сладков рассказал о ситуации на КПП между ДНР и Украиной
мариуполь лнр днр сладков
Комментировать