Под плотным огнем: военкор Сладков рассказал о ситуации на КПП между ДНР и Украиной

Российский военный журналист Александр Сладков рассказал ФАН о ситуации близ контрольно-пропускного пункта между Донецкой Народной Республикой (ДНР) и Украиной.

По информации Сладкова, на данный момент под плотным огнем находятся трассы, ведущие из Донецка в Мариуполь, на юг республики к Азовскому морю.

«Это считается одним из основных направлений движения силовых структур ДНР для расширения территории, которая сейчас временно находится под контролем украинских войск. Стреляют, естественно, ВСУ, артиллерия. Вся трасса, которая идет от Донецка до Еленовки — это контрольно-пропускной пункт между ДНР и Украиной, — находится под обстрелом. То есть территория, которая находится под Украиной сейчас», — говорит журналист.

Сегодня из-за обострения ситуации на Украине президент РФ Владимир Путин сообщил о проведении специальной военной операции. Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что радостно воспринял это решение Путина.