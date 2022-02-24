«Закономерный ход»: крымчане с пониманием относятся к решению президента РФ о начале спецоперации

Спецоперация России по демилитаризации Донбасса стала закономерным ответом на просьбу ДНР и ЛНР об избавлении ужаса восьмилетней войны. Жители Крыма с пониманием относятся к решению президента РФ Владимира Путина. Они всегда были солидарны с народом Донбасса и с его борьбой против националистов. Об этом в беседе с ФАН рассказал крымский политолог Александр Форманчук.

«Я думаю, что сегодняшнее решение президента было заранее многократно просчитано. Генштабом, скорее всего, разрабатывались варианты на тот случай, если не окажется другого выхода», — сказал он.

И такая ситуация наступила. Как пояснил политолог, сначала было признание независимости ДНР и ЛНР. А решение России о спецоперации — ответ на обращение республик с просьбой избавить их от того, что они испытывали восемь лет.

«Считаю, что это закономерный ход. Нельзя было ограничиваться только гарантиями безопасности ДНР и ЛНР в пределах линии соприкосновения. Ведь значительная территория Донецкой и Луганской областей как административных единиц закреплена Конституцией Украины и находится под контролем ВСУ. Поэтому они должны быть освобождены. Уверен, все это на первом этапе закончится тем, что эти территории будут освобождены, военная инфраструктура ВСУ будет подавлена и так далее. Дальше Россия будет смотреть, готова ли Украина к мерам безопасности, о которых говорил и предупреждал президент РФ», — прокомментировал крымский политолог.

Политолог считает, что для России эта спецоперация не простое решение. Поскольку за ней последует беспрецедентное давление на нашу страну. Однако Россия самодостаточна и справится с новыми обстоятельствами.

Prt Scr youtube.com / Crimea BigNews

Ситуация в приграничных зонах в Крыму, по словам политолога, — под контролем. У людей, которые обеспокоены происходящим, есть возможность переместиться в глубь полуострова. При этом Форманчук отметил, что крымчане выражают солидарность с решением России начать спецоперацию по демилитаризации Донбасса.

«Мы находимся в прифронтовой зоне. Правильно говорил президент, что они все равно полезли бы в Крым. На данный момент в приграничных районах Крыма работа детских садов и школ приостанавливается. Люди, желающие выехать в глубь полуострова, имеют такую возможность. Остальным надо сохранять спокойствие, выдержку и терпение, поскольку провокации со стороны ВСУ не исключены. Мы, крымчане, хорошо видим, что происходит. С пониманием относимся к решению президента РФ. Тем более мы всегда были солидарны с народом Донбасса и с его борьбой против националистов. Сегодня происходят вещи, которые необходимы для окончательного решения этого вопроса», — заключил Форманчук.

О возможных провокациях со стороны ВСУ предупредило и Минобороны РФ. По сообщению ведомства, украинские силовики готовят серию провокаций в Донбассе с инсценировкой атак ВС РФ на мирное население с «человеческими жертвами».