Ростуризм запустил горячую линию из-за временного закрытия ряда аэропортов на юге России

Москва, 24 февраля. Путешественники смогут обратиться на горячую линию Ростуризма, запущенную в связи с временным закрытием аэропортов на юге России.

Туристы смогут позвонить по телефону 8-800-200-34-11, сообщили в ведомстве. Всего на юге страны закрыто 12 воздушных гаваней. Авиационные власти РФ не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов пребывать в эти аэропорты, сообщает «Ридус».

Власти Белоруссии закрыли часть воздушного пространства республики, сообщили в министерстве обороны страны. Причиной тому стала обстановка на Украине.