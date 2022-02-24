Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 14:29
14:27
Политика
Военный эксперт Коротченко: Украинцы будут встречать наших солдат с цветами как освободителей
14:26
Экономика
Аналитик Першиков объяснил панические настроения на мировом финансовом рынке
14:25
Общество
Число госпитализированных в стационар петербуржцев с COVID-19 превышает семь тысяч
14:22
Армия
Песков: россияне поддержали проведение спецоперации ВС РФ в Донбассе
14:22
Общество
Работа детсадов и школ в граничащих с Украиной районах Брянской области приостановлена
14:21
Политика
Жительница Хеннефа заявила об ужасе немцев из-за возможного отказа ФРГ от российского газа
14:19
Общество
Известный реставратор Владимир Сорин скончался в Петербурге
14:19
Политика
Песков заявил о негативном отношении Кремля к введению ЕС личных санкций против Путина
14:18
Политика
Песков ответил на вопрос о возможности переговоров Путина и Зеленского
14:18
Общество
Ростуризм рекомендовал туристам на юге России отложить возвращение домой
Все новости

Ростуризм запустил горячую линию из-за временного закрытия ряда аэропортов на юге России

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 13:26
Общество
Ростуризм запустил горячую линию из-за временного закрытия ряда аэропортов на юге России
pexels.com  /  John-Mark Smith

Москва, 24 февраля. Путешественники смогут обратиться на горячую линию Ростуризма, запущенную в связи с временным закрытием аэропортов на юге России.

Туристы смогут позвонить по телефону 8-800-200-34-11, сообщили в ведомстве. Всего на юге страны закрыто 12 воздушных гаваней. Авиационные власти РФ не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов пребывать в эти аэропорты, сообщает «Ридус».

Власти Белоруссии закрыли часть воздушного пространства республики, сообщили в министерстве обороны страны. Причиной тому стала обстановка на Украине.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ростуризм запустил горячую линию из-за временного закрытия ряда аэропортов на юге России
ростуризм полеты горячая линия
Комментировать