Пушилин заявил о приостановке эвакуации граждан из ДНР в Россию

Донецк, 24 февраля. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о приостановке эвакуации женщин с детьми и пожилых людей в российские регионы.

Эвакуация объявлена 18 февраля. Более 40 российских регионов заявили о готовности принять беженцев из Донбасса. Большая часть приезжих находится в Ростовской области. Некоторых горожан временно разместили в Воронежской, Московской, Ленинградской и ряде других областей. Сейчас обстановка в ДНР спокойная, заявил Денис Пушилин. Глава ДНР ранее призывал Украину отвести ВСУ от линии соприкосновения.