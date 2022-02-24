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Пушилин заявил о приостановке эвакуации граждан из ДНР в Россию

Общество
Пушилин заявил о приостановке эвакуации граждан из ДНР в Россию
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Донецк, 24 февраля. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о приостановке эвакуации женщин с детьми и пожилых людей в российские регионы.

Эвакуация объявлена 18 февраля. Более 40 российских регионов заявили о готовности принять беженцев из Донбасса. Большая часть приезжих находится в Ростовской области. Некоторых горожан временно разместили в Воронежской, Московской, Ленинградской и ряде других областей. Сейчас обстановка в ДНР спокойная, заявил Денис Пушилин. Глава ДНР ранее призывал Украину отвести ВСУ от линии соприкосновения.

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