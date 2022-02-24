Паралимпийский комитет ведет переговоры с комитетами Украины и России перед Играми

Пекин, 24 февраля. Международный паралимпийский комитет (МПК) ведет диалоги с коллегами из комитетов России и Украины перед стартом Паралимпиады в Пекине.

Главная причина ведения диалога МПК с коллегами из российского и украинского комитетов — нестабильная ситуация на территории Украины. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Донбасса. МПК в своем заявлении отмечает, что организация сосредоточена на данный момент на предстоящей Паралимпиаде, а не ситуации в Донбассе.

Ранее на сайте Украинской футбольной премьер-лиги появилась информация о том, что чемпионат страны официально приостановлен. Это решение было принято в связи с военным положением, которое ввели на территории Украины.