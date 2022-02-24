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«Дотыкались палкой в медведя»: украинский политик о специальной операции России
Политика
«Дотыкались палкой в медведя»: украинский политик о специальной операции России
Федеральное агентство новостей  / 

Не нужно было украинским властям на протяжении последних восьми лет злить Российскую Федерацию. Об этом на своей странице в Facebook написала украинский политик, бывший депутат Верховной рады Елена Бондаренко.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, где объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства отметил, что она стала ответом на просьбы о помощи по установлению мира, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик.

«В связи с этим в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР мной принято решение о проведении специальной военной операции», — сказал Путин.

В Министерстве обороны России сообщили, что высокоточными средствами поражения из строя выводится военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и военная авиация Украины. При этом подчеркивается — никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов российские силы по украинским городам не наносят.

Украинские политики обвинили в произошедшем своего президента Владимира Зеленского и киевские власти. Так, например, народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива потребовал от украинского лидера незамедлительно покинуть пост главы государства, а также посоветовал незамедлительно сесть за стол переговоров.

«Другого пути нет: только переговоры и только отставка Зеленского дадут возможность стране сохраниться, а значит, и возродиться», — заявил Кива в своем видеообращении.

«Дотыкались палкой в медведя»: украинский политик о специальной операции России
Pr Scr youtube.com / 60 минут

Также прокомментировала военную спецоперацию России по обеспечению мира в Донбассе и украинский политик Елена Бондаренко. По ее словам, Украине не нужно было злить Российскую Федерацию последние восемь лет.

«Дотыкались палкой в медведя. Он проснулся и вышел из берлоги», — написала Елена Бондаренко.

Политик и врач Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию вокруг Донбасса в связи с началом российскими военными специальной военной операции. По его словам, украинскому народу бояться нечего.

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Все новости / Политика / «Дотыкались палкой в медведя»: украинский политик о специальной операции России
россия украина бондаренко
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