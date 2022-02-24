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Белоруссия закрыла часть воздушного пространства

Общество
Белоруссия закрыла часть воздушного пространства
wikipedia.org  /  Arcturus/CC BY-SA 3.0

Минск, 24 февраля. Власти Белоруссии закрыли часть воздушного пространства республики. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

Самолеты не будут курсировать над частью территории Белоруссии. Причиной тому стала сложившаяся на Украине ситуация. Полеты воздушных судов по этой же причине не будут осуществляться над Молдавией.

Австралийский перевозчик Austrian Airlines отменил рейсы в украинские города. Решение принято на основании анализа обстановки с безопасностью полетов над указанным государством.

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