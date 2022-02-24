Чехия призвала отключить Россию от SWIFT из-за ситуации в Донбассе

Прага, 24 февраля. Президент Чехии Милош Земан призвал отключить России от Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT) после начала специальной военной операции в Донбассе.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением о начале военной спецоперации в Донбассе. После этого глава Чехии Милош Земан предложил отключить РФ от SWIFT.

Однако источники Reuters сообщают, что вряд ли Европа решится на такой шаг. Евросоюз выступил с критикующими заявлениями после обстрела в Донбассе.