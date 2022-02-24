Спикер Госдумы Володин заявил, что расширение НАТО на Восток нарушило все договоренности

Москва, 24 февраля. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал Вашингтон не решать вопросы собственной безопасности за счет безопасности других.

Володин отметил, что расширение НАТО на Восток привело к нарушению договоренностей прошлых лет. По словам спикера Госдумы, именно Вашингтон создал ситуацию, не разрешив которую мир неминуемо столкнулся бы с большой войной.

«Именно Вашингтон создал ситуацию, не разрешив которую мир неминуемо столкнулся бы с большой войной. Этого допустить нельзя», — заявил Володин в своем Telegram-канале.

Ранее Володин отметил, что США выбрали Украину для нагнетания эскалации в отношении России и Белоруссии. Для этого стране поставляется огромное количество оружия.