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Спикер Госдумы Володин заявил, что расширение НАТО на Восток нарушило все договоренности

Политика
Спикер Госдумы Володин заявил, что расширение НАТО на Восток нарушило все договоренности
politexpert.net  /  politexpert.net

Москва, 24 февраля. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал Вашингтон не решать вопросы собственной безопасности за счет безопасности других.

Володин отметил, что расширение НАТО на Восток привело к нарушению договоренностей прошлых лет. По словам спикера Госдумы, именно Вашингтон создал ситуацию, не разрешив которую мир неминуемо столкнулся бы с большой войной.

«Именно Вашингтон создал ситуацию, не разрешив которую мир неминуемо столкнулся бы с большой войной. Этого допустить нельзя», — заявил Володин в своем Telegram-канале.

Ранее Володин отметил, что США выбрали Украину для нагнетания эскалации в отношении России и Белоруссии. Для этого стране поставляется огромное количество оружия.

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