Аэропорты в 12 городах на юге России приостановили работу

Москва, 24 февраля. Работа аэропортов в 12 городах, расположенных на юге России, временно прекращена. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Деятельность аэропортов приостановили в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже, Симферополе. В связи с этим пассажирам ближайших рейсов и встречающим рекомендуется туда не приезжать.

Кроме того, ранее на юге России ввели ограничение на полеты в связи с ситуацией, складывающейся на Украине. Несколько десятков авиарейсов в Москву, Петербург и другие города РФ отменили или задержали, следует из данных онлайн-табло. При этом пассажиры отмененных перелетов смогут возместить средства.