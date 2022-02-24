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Аэропорты в 12 городах на юге России приостановили работу

Общество
Аэропорты в 12 городах на юге России приостановили работу
pixabay.com

Москва, 24 февраля. Работа аэропортов в 12 городах, расположенных на юге России, временно прекращена. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Деятельность аэропортов приостановили в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже, Симферополе. В связи с этим пассажирам ближайших рейсов и встречающим рекомендуется туда не приезжать.

Кроме того, ранее на юге России ввели ограничение на полеты в связи с ситуацией, складывающейся на Украине. Несколько десятков авиарейсов в Москву, Петербург и другие города РФ отменили или задержали, следует из данных онлайн-табло. При этом пассажиры отмененных перелетов смогут возместить средства.

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