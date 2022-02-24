Джонсон призвал лидеров стран НАТО провести экстренное совещание по Украине

Лондон, 24 февраля. Лидеры стран НАТО должны провести экстренный саммит. С таким призывом выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Политик также сообщил, что планирует обращение к нации из-за начала военной операции России в Луганской и Донецкой народных республиках.

«Это катастрофа для нашего континента... Я также проведу разговор с лидерами Группы семи и призываю провести срочную встречу лидеров НАТО как можно быстрее», — написал Борис Джонсон в Twitter.

Телеобращение премьер-министра запланировано на 20 часов по московскому времени. Затем Джонсон во время выступления в парламенте представит новый пакет санкций против России.