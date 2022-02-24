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Джонсон призвал лидеров стран НАТО провести экстренное совещание по Украине

Политика
Джонсон призвал лидеров стран НАТО провести экстренное совещание по Украине
gov.uk

Лондон, 24 февраля. Лидеры стран НАТО должны провести экстренный саммит. С таким призывом выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Политик также сообщил, что планирует обращение к нации из-за начала военной операции России в Луганской и Донецкой народных республиках.

«Это катастрофа для нашего континента... Я также проведу разговор с лидерами Группы семи и призываю провести срочную встречу лидеров НАТО как можно быстрее», — написал Борис Джонсон в Twitter.

Телеобращение премьер-министра запланировано на 20 часов по московскому времени. Затем Джонсон во время выступления в парламенте представит новый пакет санкций против России.

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