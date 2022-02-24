Фонд «Круг добра» спасает детей с редкими болезнями

Оренбург, 24 февраля. За 2021 год из средств Фонда «Круг добра» и бюджета Оренбургской области на лечение и социальную адаптацию детей с редкими заболеваниями выделено около трехсот миллионов рублей. Многие такие болезни являются генетическими и, следовательно, сопровождают человека на протяжении всей жизни, пишет издание «Орендей».

В силу своей специфичности такие недуги требуют уникального врачебного вмешательства и дорогостоящего медикаментозного лечения, которое, как правило, не могут обеспечить родители. Многомиллионные счета за лечение оплачивает региональное министерство здравоохранения. Подтверждает же право на получение такой поддержки только суд. Интересы детей и их родителей и представляет Фонд «Круг добра». Также эта организация и напрямую, из собственных средств финансирует закупку лекарств для детей с орфанными заболеваниями, которые часто являются жизнеугрожающими. Кроме того, во многих торговых точках Оренбургской области установлены ящики для пожертвований фонда «Помоги детям». Таким образом каждый житель региона может поучаствовать в судьбе маленьких земляков.

Ранее ФАН приводил мнение директора благотворительного фонда «свет.детям» Юлии Божиной. Она уверена, что для больных детей ценна любая, даже минимальная сумма пожертвований.