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Минобороны РФ предупредило о подготовке ВСУ к постановочным атакам в Донбассе

Армия
Минобороны РФ предупредило о подготовке ВСУ к постановочным атакам в Донбассе
 /  facebook.com/pg/theministryofdefence.ua

Москва, 24 февраля. Украинские силовики готовят серию провокаций в Донбассе с инсценировкой атак ВС РФ на мирное население с «человеческими жертвами». О подготовке вбросов предупредили в Минобороны РФ.

В четверг Минобороны РФ сообщило, что в ряде украинских городов уже состоялись съемки постановочных сюжетов об атаке на мирное население с «массовыми жертвами».

«Целью постановочных видео СБУ является обвинение России в якобы не избирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах», — подчеркнули в ведомстве в рамках первого брифинга после начала специальной военной операции

Представители Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ в рамках спецоперации на Украине используют высокоточные вооружения и наносят удары только по стратегическим объектам военной инфраструктуры, а не по мирному населению.

Ранее стало известно о подавлении средств ПВО украинской армии. По информации МО РФ, военнослужащие пограничной службы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают.

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украина россия донбасс
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