УПЛ приняла решение приостановить чемпионат Украины из-за ситуации в стране

Киев, 24 февраля. Украинская футбольная премьер-лига официально объявила о приостановлении игр местного чемпионата на неопределенный срок.

Данное решение было принято в связи с военным положением, которое объявлено на территории всей Украины. На данный момент нет никакой информации по поводу того, когда продолжится чемпионат Украины по футболу. После 18 туров лидирует донецкий «Шахтер» с 47 очками в своем активе. Следом за «горняками» идет киевское «Динамо». Тройку лучших замыкает «Днепр».

Ранее стало известно, что матч между испанским «Бетисом» и петербургским «Зенитом», запланированный на 24 февраля, может быть отменен. Официальная информация будет дана пресс-службой УЕФА позднее.

Российская премьер-лига официально заявила о том, что идет рассмотрение возможности переноса 19-го тура чемпионата России на более поздний срок. Такое решение связано с закрытием аэропортов в Краснодаре и Ростове-на-Дону до утра 2 марта.