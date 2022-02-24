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Компания JAL отменила рейс из Токио в Москву

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 12:46
Общество
Компания JAL отменила рейс из Токио в Москву
pxhere.com

Токио, 24 февраля. Японская авиакомпания JAL отменила вечерний рейс из Токио в Москву, следует из данных онлайн-табло.

Ряд авиаперевозчиков, в том числе российских, приостановил перелеты из Москвы в южные города России. Японская JAL отменила рейс из Токио в столицу РФ. Перелет был запланирован на вечер 24 февраля.

В аэропорту Сочи также отменили несколько рейсов. Среди них были пять перелетов в направлении Москвы и один в Ростов-на-Дону. Компании находятся на связи с пассажирами. Гражданам рекомендуется узнавать информацию о рейсах на официальных сайтах.

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