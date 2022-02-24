«Газпром»: транзит топлива через Украину продолжается в штатном режиме

Москва, 24 февраля. Российский холдинг «Газпром» в привычном режиме осуществляет поставки энергоресурса через украинскую территорию, сообщает пресс-служба компании.

Представители «Газпрома» обратили внимание, что 23 февраля заявка на транзит составляла 60 млн кубометров голубого топлива, а 24 февраля она выросла до 83 млн кубометров. Данные словацкого газотранспортного оператора Eustream демонстрируют продолжение транзита между странами.

Информацию о росте показателей ранее подтвердил и «Оператор ГТС Украины». Однако сотрудники организации пояснили, что предоставленные данные неокончательные и могут измениться с течением времени.

Транзит газа из России через Украину в январе текущего года резко пошел на спад. Он был почти в два раза меньше, чем предусмотренные контрактом 109 млн кубометров в сутки. Однако позднее российская сторона смогла увеличить прокачку.