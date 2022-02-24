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Минобороны РФ сообщило о прорыве переднего края обороны ВСУ военнослужащими республик

Армия
Минобороны РФ сообщило о прорыве переднего края обороны ВСУ военнослужащими республик
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Вальдамирова

Москва, 24 февраля. Военнослужащие ДНР и ЛНР прорвали передний край эшелонированной, хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В четверг Минобороны РФ доложило о ситуации на передовых позициях в Донбассе. В ведомстве отметили, что защитники ДНР и ЛНР совместными усилиями прорвали передний край эшелонированной и хорошо оборудованной обороны Вооруженных сил Украины.

«Народные милиции ДНР и ЛНР перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских ВС», — передали в ведомстве.

По данным минобороны, войска ДНР уже находятся в трех километрах от населенного пункта Волноваха, а Народная милиция ЛНР форсирует реку Северский Донец.

Представители ЛНР передают, что бойцы ВСУ начали массово покидать передовые позиции в Донбассе. Глава республики Леонид Пасечник пообещал амнистию для всех украинских солдат, которые сложат оружие.

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украина всу донбасс
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