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Власти Белгородской области оценили ситуацию с поставками продуктов
Общество
Власти Белгородской области оценили ситуацию с поставками продуктов
Prt Scr youtube.com  /  Новости Заречного (ТРК Заречный)

Белгород, 24 февраля. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков распорядился увеличить объем поставок продуктов в регион.

По мнению Гладкова, можно понять тех жителей региона, которые решили запастись впрок продуктами питания и топливом для своих автомобилей в связи с обострением ситуации на Украине. Как пояснил Гладков, хотя белгородцам точно не стоит опасаться голода, он все-таки поручил профильным структурам проработать меры по увеличению поставок продуктов и горюче-смазочных материалов (ГСМ), сообщает Бел.RU.

При этом Гладков предупредил граждан о том, что обычно население, скупившее в магазинах всевозможные продукты, потом теряется в догадках, что с ними делать. Отмечается, что ситуация с продовольственным обеспечением региона стабильна и не вызывает опасений.

Ранее ФАН сообщал о результатах исследования Россельхозбанка на предмет отношения россиян к покупкам продуктов питания. Специалисты пришли к выводу, что большинство россиян обращают внимание на качество продуктов, и лишь потом на цены. Так, около 41% покупателей заявили, что в первую очередь обращают внимание на состав и натуральность продуктов.

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