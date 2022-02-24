Политолог Самонкин уверен, что страны ЕврАзЭС вскоре признают независимость ЛНР и ДНР

Санкт-Петербург, 24 февраля. Президент АНО «Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин прокомментировал ситуацию на Украине. Он подчеркнул, что Россия, начав специальную военную операцию, защищает не только свою безопасность, но и мир в Донбассе.

По его словам, готовность признать независимость республик Донбасса была еще в 2014 году. Однако произошла дипломатическая пауза в виде минских договоренностей, которая заставила жителей ДНР и ЛНР ждать восемь лет, пояснил эксперт.

«В данной ситуации события пошли дальше, и разрешили использовать российские вооруженные силы за пределами РФ, это будет принуждение Киева к миру, по такому же сценарию как в южной Осетии и в Сирии, то есть Россия, по сути, сейчас защищает не только свою безопасность, но и мир Донбасса», — заявил политолог в эфире пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

В настоящее время соседи России анализируют ситуацию на Украине, считает Самонкин. Политолог уверен, что в скором времени страны Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) признают новых экономических партнеров в лице ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу о помощи ЛНР и ДНР объявил о начале специальной военной операции. Он заявил, что ответственность за кровопролитие лежит на киевском режиме.