Wintershall Dea исключает возможность простоя «Северного потока — 2»

Кассель, 24 февраля. Незапуск российско-германского газопровода «Северный поток — 2» маловероятен, заявили в компании Wintershall Dea.

Крупная немецкая газовая и нефтяная компания Wintershall Dea называет маловероятным сценарий, при котором трубопровод, пролегающий по дну Балтийского моря, останется без дела.

Также в корпорации сообщили, что оператор проекта сможет легально требовать компенсаций, если магистраль решатся остановить через политическое влияние.

«Если политическое вмешательство препятствует запуску "Северного потока — 2", мы предполагаем, что проектная компания может быть вынуждена потребовать выплаты компенсаций. В настоящее время Wintershall Dea не видит разумного сценария политического вмешательства без компенсации. Сценарии были основаны на наших текущих внутренних оценках рисков и юридическом анализе», — уточняется в годовом отчете Wintershall Dea.

Минэкономики Германии ранее заявило, что страна будет вынуждена перейти на другие источники природного газа и угля, заменив российские, так как Москва начала военную операцию в Донбассе. Также в ведомстве отметили, что вопрос запуска «СП-2» не стоит в обозримом будущем.