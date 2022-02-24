Глава парламента Ливии призвал Центробанк приостановить инициативы Дбейбы

Тобрук, 24 февраля. Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех обратился к управляющему Центрального банка страны Сиддику аль-Кабиру с просьбой тратить бюджетные средства только на зарплаты и субсидии.

Главу парламента поддержал директор по делам президента Авада аль-Фирури. По его словам, расходы на оплату труда должны продолжаться пока не примут закон о бюджете, разработанный исполнительной властью — новым правительством под председательством Фатхи Башаги.

«Все повышения, стимулы и другие финансовые пакеты, объявленные уходящим премьер-министром Абд аль-Хамидом Дбейбой для секторов образования, здравоохранения и социального обеспечения необходимо приостановить», — говорится в сообщении.

Агила Салех напомнил, что разработанный законопроект уходящего Правительства национального единства по бюджету так и не был утвержден. В конце января парламент отозвал доверие к ПНЕ, утратившему легитимность после несостоявшихся выборов 24 декабря 2021 года.

Депутаты Палаты представителей Ливии 10 февраля избрали премьер-министра Фатхи Башагу. В течение двух недель он обязан сформировать новое правительство и представить парламенту на утверждение.

Глава утратившего легитимность Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дбейба отказывается передавать контроль над страной новой исполнительной власти. Он пытается удержаться на занимаемой должности для содействия хищению ливийской нефти.