«Аэрофлот» сообщил о приостановке авиасообщения между Москвой и южными городами России

Москва, 24 февраля. Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о приостановке авиасообщения между Москвой и рядом городов на юге России.

Авиаперевозчик временно отменил рейсы в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Симферополь. Также приостановлены полеты из этих городов в столицу.

«Аэрофлот» предложил пассажирам отмененных рейсов полный возврат средств. Также можно перебронировать билет на другой маршрут или дату, сообщили представители авиакомпании.

Компания «Победа» ранее сообщила, что автоматически оформляет возврат денег пассажирам отмененных рейсов. Ряд других российских авиаперевозчиков также сообщили об отмене рейсов в южные города.