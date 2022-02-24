Лукашенко: вопрос признания независимости ЛДНР стоит в повестке дня

Минск, 24 февраля. Белоруссия в ближайшее время примет решение о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сказал президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, этот вопрос уже стоит в повестке дня белорусского руководства.

«В ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России», — добавил Александр Лукашенко.

Недавно президент Белоруссии предложил сделать Минск площадкой для переговоров России и Украины. Он добавил, что Киеву стоит пойти на уступки и принять требования Москвы.

Российский лидер Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости республик Донбассе. В ночь на 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции в ЛДНР.