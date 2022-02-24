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Новая геополитическая реальность: Дугин о российских миротворцах на Украине

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 12:59
Политика
Новая геополитическая реальность: Дугин о российских миротворцах на Украине
dugin.ru  /  Официальный сайт Александра Дугина

Объявленная президентом военная операция может свидетельствовать о возникновении совершенно новой геополитической реальности и появлении новой России. Таким мнением о последствиях происходящих событий поделился в беседе с ФАН политолог Александр Дугин.

Сегодня стартовала операция ВС РФ в отношении Украины с целью защиты граждан ЛНР и ДНР, а также денацификации и демилитаризации южного соседа. О ее начале сообщил президент России Владимир Путин.

«Последствия, мне кажется, будут колоссальными для всего мира, не только для России. Это просто совершенно новая история. Я думаю, что в стране сегодня утром закончился тот режим, который сложился в 1991 году после падения ГКЧП. […] Появилась новая настоящая, свободная и независимая вечная Россия. […] Сегодня заканчиваются наши тридцатилетние скитания в пустыне и вывод на обетованную землю», — отметил политолог.

Также Дугин указал на то, что историческое значение сегодняшнего дня еще только предстоит осмыслить в будущем.

«Это день фундаментальный. И последствия будут настолько колоссальны, что мы даже себе не можем их представить, в том числе не только положительные, но и отрицательные. Просто вот та страна перестала существовать. Либеральной ельцинской России, созданной в 90-х, просто больше не существует. […] Все изменится в таких пропорциях, которые мы себе даже не представляем. […] Поэтому я думаю, что на осознание произошедшего уйдет намного больше времени, чем заняла сама военная операция», — заключил эксперт.

Что касается хода самой военной операции, то эксперт обратил внимание на то, что со стратегической точки зрения подготовлена она крайне тщательно.

«Было принято стратегически верное решение не биться за освобождение Луганской и Донецкой областей, что следовало из признания республик. Потому что там очень укрепленные районы за эти восемь лет, операция бы затянулась. Вместо этого было принято единственно верное в текущих условиях решение о фронтальном наступлении на противника с разных направлений. […] Операция настолько масштабная по своему характеру, что это беспрецедентный случай в новейшей истории», — рассказал политолог.

В настоящий момент за ходом операции следит все мировое сообщество. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил вновь сделать Минск площадкой для переговоров между Москвой и Киевом.

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