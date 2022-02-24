Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 13:01
12:59
Общество
Бывший канцлер Австрии Керн объявил о прекращении своего членства в совете директоров РЖД
12:59
Политика
Очередной котел для ВСУ: как развиваются события на востоке Украине
12:56
Экономика
Глава МИД ФРГ: жесткие санкции против России нанесут удар по всей Европе
12:56
Экономика
Аналитик Землянский объяснил, почему Германия не сможет отказаться от «Северного потока — 2»
12:56
Экономика
Курс доллара опустился до 83,2 рубля
12:56
Политика
Страны Евросоюза могут ввести санкции против Путина из-за ситуации в Донбассе
12:54
Спорт
Сергей Семак прокомментировал возможное отстранение российских клубов из Лиги Европы
12:54
Политика
Премьер Великобритании Джонсон организует обращение к нации из-за ситуации на Украине
12:53
Общество
Austrian Airlines приостанавливает рейсы на Украину и в Кишинев
12:52
Политика
«Незаконный выход из СССР»: депутат Федоров оценил спецоперацию по защите Донбасса
Все новости

Активы «Сбера» подешевели на торгах в Лондоне на 75%

Экономика
Активы «Сбера» подешевели на торгах в Лондоне на 75%
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Лондон, 24 февраля. Расписки Сбербанка на лондонской бирже упали на 75% после начала военной операции РФ на Украине, свидетельствуют данные торгов.

Акции «Сбера» торгуются в районе 2,3 доллара за штуку. Также теряют в цене активы «Тинькофф банка» (-66%) и ВТБ (-32%). Помимо этого, под давлением находится и энергетический сектор. Акции «Газпрома» обвалились до 4,4 доллара за штуку, «Роснефти» — до 3,6 доллара, а «Новатэка» — до 77 долларов.

Президент России Владимир Путин ранее в связи с эскалацией ситуации в Донбассе объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Перед этим российский лидер подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Тем временем Банк России объявил о приостановке коротких продаж на финансовых рынках. Регулятор объяснил свое решение защитой прав и законных интересов инвесторов. Распоряжение ЦБ будет действовать до отмены соответствующих предписаний.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Активы «Сбера» подешевели на торгах в Лондоне на 75%
сбербанк торги рынок акций
Комментировать