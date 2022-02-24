Активы «Сбера» подешевели на торгах в Лондоне на 75%

Лондон, 24 февраля. Расписки Сбербанка на лондонской бирже упали на 75% после начала военной операции РФ на Украине, свидетельствуют данные торгов.

Акции «Сбера» торгуются в районе 2,3 доллара за штуку. Также теряют в цене активы «Тинькофф банка» (-66%) и ВТБ (-32%). Помимо этого, под давлением находится и энергетический сектор. Акции «Газпрома» обвалились до 4,4 доллара за штуку, «Роснефти» — до 3,6 доллара, а «Новатэка» — до 77 долларов.

Президент России Владимир Путин ранее в связи с эскалацией ситуации в Донбассе объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Перед этим российский лидер подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Тем временем Банк России объявил о приостановке коротких продаж на финансовых рынках. Регулятор объяснил свое решение защитой прав и законных интересов инвесторов. Распоряжение ЦБ будет действовать до отмены соответствующих предписаний.