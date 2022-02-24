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Минтранс готов вывезти всех желающих с юга России поездами и автобусами

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 12:21
Общество
Минтранс готов вывезти всех желающих с юга России поездами и автобусами
Nation News  /  Наталья Агеенко

Москва, 24 февраля. Все желающие смогут покинуть южные города России на железнодорожном или автобусном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

Ведомство готово предпринять все необходимые меры в связи с приостановкой авиасообщения. Ограничения были введены из-за обострения ситуации на Украине.

«Имеющихся транспортных ресурсов достаточно для осуществления запланированных действий. Вся необходимая помощь на местах будет оказана. В работе задействуются все необходимые службы, в том числе волонтеры. О конкретных решениях будет сообщено дополнительно», — сообщили в ведомстве.

Аэропорты Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя ранее временно прекратили работать. Причиной такого решения стало начало боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках.

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