Минтранс готов вывезти всех желающих с юга России поездами и автобусами

Москва, 24 февраля. Все желающие смогут покинуть южные города России на железнодорожном или автобусном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

Ведомство готово предпринять все необходимые меры в связи с приостановкой авиасообщения. Ограничения были введены из-за обострения ситуации на Украине.

«Имеющихся транспортных ресурсов достаточно для осуществления запланированных действий. Вся необходимая помощь на местах будет оказана. В работе задействуются все необходимые службы, в том числе волонтеры. О конкретных решениях будет сообщено дополнительно», — сообщили в ведомстве.

Аэропорты Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя ранее временно прекратили работать. Причиной такого решения стало начало боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках.