Подавление ПВО и отсутствие сопротивления: как проходит спецоперация по защите Донбасса

Россия начала проведение спецоперации, направленной на защиту Донбасса. Президент Владимир Путин объявил об этом в 6 утра 24 февраля в ходе специального обращения к гражданам РФ.

«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи», — сказал российский лидер.

При этом глава государства отметил, что это решение соответствует нормам, зафиксированным в седьмой части статьи №51 Устава ООН и одобрено Советом Федерации.

Путин объявляет о начале специальной военной операции



Источник: РИА Новости pic.twitter.com/9LvgzOoAlj — Политринг (@politringby) February 24, 2022

Начиная с раннего утра украинские СМИ стали сообщать о звуках взрывов, услышанных очевидцами в городах Киев, Краматорск, Одесса, Харьков и Бердянск. После этого президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в стране военного положения. При этом он призвал соотечественников не поддаваться панике.

Тем не менее эти сообщения не возымели успеха: в магазинах, на заправках и у отделений банков были замечены большие очереди. На выездах из столицы и восточных городов скопились многокилометровые пробки — люди стараются уехать в западную часть страны.

На этом фоне территорию государства покинули все российские дипломаты, в то время как располагающееся в Москве украинское посольство на неопределенный срок прекратило прием граждан.

Тем временем минобороны РФ отчиталось о результатах проводимой спецоперации: средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подавлены, а военная инфраструктура авиабаз выведена из строя.

Отмечается, что располагающиеся на границе подразделения ВСУ не оказывают никакого сопротивления российским войскам, в то время как в других частях страны военнослужащие бросают оружие и массово покидают свои позиции. Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, что штаб объединенных сил Украины в Донбассе сейчас уже практически уничтожен.

????????Минобороны РФ:



❗️Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины.

❗️Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. pic.twitter.com/7FdnQE6LZK — 駐日ロシア連邦大使館 (@RusEmbassyJ) February 24, 2022

При этом в оборонном ведомстве РФ подчеркивают, что города и гражданское население Украины вне опасности. Целью точечных ударов сейчас являются только военные объекты.

Российская спецоперация была спровоцирована обострением на линии соприкосновения в Донбассе. Усиление обстрелов со стороны ВСУ стали причиной важного для региона политического решения Владимира Путина: по итогам срочного заседания Совбеза РФ 21 февраля он подписал указ о признании Донецкой и Луганской Народных Республик.