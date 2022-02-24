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Подавление ПВО и отсутствие сопротивления: как проходит спецоперация по защите Донбасса

Весь мир
Подавление ПВО и отсутствие сопротивления: как проходит спецоперация по защите Донбасса
Global Look Press  /  MOD Russia

Россия начала проведение спецоперации, направленной на защиту Донбасса. Президент Владимир Путин объявил об этом в 6 утра 24 февраля в ходе специального обращения к гражданам РФ.

«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи», — сказал российский лидер.

При этом глава государства отметил, что это решение соответствует нормам, зафиксированным в седьмой части статьи №51 Устава ООН и одобрено Советом Федерации.

Начиная с раннего утра украинские СМИ стали сообщать о звуках взрывов, услышанных очевидцами в городах Киев, Краматорск, Одесса, Харьков и Бердянск. После этого президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в стране военного положения. При этом он призвал соотечественников не поддаваться панике.

Тем не менее эти сообщения не возымели успеха: в магазинах, на заправках и у отделений банков были замечены большие очереди. На выездах из столицы и восточных городов скопились многокилометровые пробки — люди стараются уехать в западную часть страны.

На этом фоне территорию государства покинули все российские дипломаты, в то время как располагающееся в Москве украинское посольство на неопределенный срок прекратило прием граждан.

Тем временем минобороны РФ отчиталось о результатах проводимой спецоперации: средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подавлены, а военная инфраструктура авиабаз выведена из строя.

Отмечается, что располагающиеся на границе подразделения ВСУ не оказывают никакого сопротивления российским войскам, в то время как в других частях страны военнослужащие бросают оружие и массово покидают свои позиции. Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, что штаб объединенных сил Украины в Донбассе сейчас уже практически уничтожен.

При этом в оборонном ведомстве РФ подчеркивают, что города и гражданское население Украины вне опасности. Целью точечных ударов сейчас являются только военные объекты.

Российская спецоперация была спровоцирована обострением на линии соприкосновения в Донбассе. Усиление обстрелов со стороны ВСУ стали причиной важного для региона политического решения Владимира Путина: по итогам срочного заседания Совбеза РФ 21 февраля он подписал указ о признании Донецкой и Луганской Народных Республик.

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