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«Пусть лучше готовят убежище Зеленскому»: что остается делать Евросоюзу в новой реальности
Политика
«Пусть лучше готовят убежище Зеленскому»: что остается делать Евросоюзу в новой реальности
Федеральное агентство новостей  / 

Начало российской спецоперации по демилитаризации украинского режима стало преддверием новой эпохи, которая для брюссельских бюрократов, привыкших действовать по указке США, станет чуждой. И в нынешних условиях на призывы Евросоюза уже никто не будет обращать внимания. Как сказал в беседе с ФАН публицист, политический аналитик Юрий Голубь, теперь вместо слов они «пусть лучше готовят убежище [Владимиру] Зеленскому».

«Евросоюз аплодировал, когда в 2014 году неонацисты захватили власть в Киеве. ЕС не заметил, как 2 мая 2014 года заживо сожгли протестующих в Одессе. Они наплевали на геноцид в Донбассе, закрытие телеканалов, политические убийства на постмайданной Украине.

А теперь Евросоюз вдруг к чему-то призывает. К чему он может призывать? Это организация, которая давно потеряла собственный голос и лишь пересмешником повторяет риторику Вашингтона. Все восемь лет ЕС по факту поддерживал бойню на востоке Украины, а российская военная операция — пролог к миру. Именно мира не хочет Вашингтон, а ЕС лишь транслирует эту волю. Теперь пусть лучше готовят убежище Зеленскому. Вполне вероятно, мы находимся в преддверии новой эпохи, которая будет чуждой для брюссельских бюрократов», — уверен аналитик.

На фоне развернувшейся российской спецоперации депутат Верховной рады Илья Кива заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно покинуть пост главы государства. Политик уверен, что действующий украинский лидер ответственен за начало военного конфликта на территории государства и его последствия.

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россия украина зеленский голубь
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